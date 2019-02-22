Brad Davison

Wisconsin guard Brad Davison is averaging 11.3 points a game while shooting 41.3 percent from 3-point range this season. 

The Badgers haven’t finished below the Wildcats in the Big Ten standings since the 1983-84 campaign, a streak that will continue this season. … Brad Davison and D'Mitrik Trice each scored 18 points and combined to go 7 of 12 from 3-point range in the first meeting with Northwestern. … Ethan Happ has missed 11 consecutive free throws dating to the second half of UW’s win at Minnesota on Feb. 6.

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