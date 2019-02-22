...FREEZING RAIN ON THE WAY FOR SATURDAY MORNING...
.A MIXTURE OF SNOW, SLEET, AND FREEZING RAIN WILL MOVE EAST
ACROSS SOUTHERN WISCONSIN FROM EARLY MORNING SATURDAY TO THE LATE
MORNING. THE MIXED PRECIPITATION WILL CHANGE TO ALL FREEZING RAIN
WITH ICE ACCUMULATIONS OF ONE TENTH TO ONE QUARTER OF AN INCH.
LESSER ICE ACCUMULATIONS TOWARD CENTRAL WISCONSIN. TEMPERATURES
WILL WARM ABOVE FREEZING BY AFTERNOON WITH LIGHT RAIN LIKELY.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO NOON
CST SATURDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. SNOW, SLEET, AND FREEZING
RAIN CHANGING TO MOSTLY FREEZING RAIN THROUGH THE MORNING. ICE
ACCUMULATIONS OF ONE TENTH TO ONE QUARTER OF AN INCH. LESSER
ICE ACCUMULATIONS TOWARD CENTRAL WISCONSIN. TOTAL SNOW AND
SLEET ACCUMULATIONS UNDER ONE INCH.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...FROM 3 AM TO NOON CST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON ICE COVERED ROADS AND SIDEWALKS
FOR SATURDAY MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&