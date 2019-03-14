Brad Davison

Wisconsin guard Brad Davison had 13 points, four rebounds and three assists in the Badgers' 62-51 win at Nebraska on Jan. 29. 

UW is 3-3 in the Big Ten tournament under Greg Gard. … Brad Davison scored 13 points as UW won 62-51 at Nebraska on Jan. 29 in the only regular-season meeting between the teams. … The Badgers are 29-9 (.763) in March over the past six seasons, the best winning percentage among Big Ten programs. … Ethan Happ has moved to within 53 points of tying Michael Finley for second on UW’s all-time scoring list.

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