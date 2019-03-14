Glynn Watson

Nebraska's Glynn Watson Jr. had 19 points, four rebounds and three assists Thursday in the Cornhuskers' win over the Maryland Terrapins in the second round of the Big Ten Conference tournament in Chicago.

Nebraska has played only seven players in the Big Ten tournament due to injuries to senior forward Isaac Copeland, sophomore guard Thomas Allen and freshman guard Amir Harris and a suspension to sophomore guard Nana Akenten. … James Palmer Jr. and Glynn Watson have each played all 80 minutes in Chicago, while Isaiah Roby has played 76. … The Huskers had lost 11 of 13 games until beating Iowa 93-91 in overtime to end the regular season.

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