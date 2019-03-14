Nebraska has played only seven players in the Big Ten tournament due to injuries to senior forward Isaac Copeland, sophomore guard Thomas Allen and freshman guard Amir Harris and a suspension to sophomore guard Nana Akenten. … James Palmer Jr. and Glynn Watson have each played all 80 minutes in Chicago, while Isaiah Roby has played 76. … The Huskers had lost 11 of 13 games until beating Iowa 93-91 in overtime to end the regular season.
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN WISCONSIN... BARABOO RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING SAUK COUNTY BARABOO RIVER NEAR BARABOO AFFECTING SAUK COUNTY EAST BRANCH PECATONICA RIVER NEAR BLANCHARDVILLE AFFECTING LAFAYETTE COUNTY FOX RIVER AT BURLINGTON AFFECTING RACINE COUNTY PECATONICA RIVER AT DARLINGTON AFFECTING LAFAYETTE COUNTY SHEBOYGAN RIVER AT SHEBOYGAN AFFECTING SHEBOYGAN COUNTY SOUTH BRANCH ROCK RIVER AT WAUPUN AFFECTING FOND DU LAC COUNTY ROCK RIVER AT JEFFERSON AFFECTING JEFFERSON COUNTY ROCK RIVER AT AFTON AFFECTING WINNEBAGO AND ROCK COUNTIES BLACK EARTH CREEK AT MAZOMANIE AFFECTING DANE COUNTY FOX RIVER NEAR NEW MUNSTER AFFECTING LAKE AND KENOSHA COUNTIES MILWAUKEE RIVER NEAR CEDARBURG AFFECTING OZAUKEE COUNTY PECATONICA RIVER AT MARTINTOWN AFFECTING GREEN COUNTY ROOT RIVER AT FRANKLIN AFFECTING MILWAUKEE COUNTY ROOT RIVER CANAL AT RAYMOND AFFECTING RACINE COUNTY SPRING CREEK AT LODI AFFECTING COLUMBIA COUNTY SUGAR RIVER AT BRODHEAD AFFECTING WINNEBAGO...GREEN AND ROCK COUNTIES TURTLE CREEK NEAR CLINTON AFFECTING ROCK COUNTY TURTLE CREEK AT BELOIT AFFECTING ROCK COUNTY YAHARA RIVER NEAR FULTON AFFECTING ROCK COUNTY && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BLACK EARTH CREEK AT MAZOMANIE. * AT 4:00 PM THURSDAY THE STAGE WAS 11.4 FEET. * FLOOD STAGE IS 10.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING...NO FORECAST IS AVAILABLE. * FORECASTS ARE NOT ISSUED FOR THIS LOCATION. THIS WARNING WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL THE RIVER FALLS BELOW FLOOD STAGE. && RIVER FORECASTS ARE AVAILABLE FOR SOME BUT NOT ALL RIVER GAGING LOCATIONS. THE 7 DAY RIVER FORECAST TAKES INTO ACCOUNT PAST PRECIPITATION, SOIL MOISTURE CONDITIONS, AND PREDICTED PRECIPITATION FOR THE BASIN. PRECIPITATION IS FOR THE NEXT 24 HOURS IN THE FUTURE FROM APRIL THROUGH SEPTEMBER AND FOR 48 HOURS IN THE FUTURE FROM OCTOBER THROUGH MARCH. (STAGES IN FT.) BANK- LATEST FORECAST STAGES - FLOOD FULL OBSERVED ...FOR 6 PM... LOCATION STAGE STAGE STAGE/TIME THU FRI SAT SUN MAZOMANIE 10.0 8.0 11.42 04 PM 03/14 NOT A FORECAST POINT - HIGHEST 24 HOUR CHANGE - OBSERVED IN RIVER STAGE - STAGE IN (FT.) UP TO HIGHEST STAGE - THE LAST LATEST OBSERVED FORECAST IN - 7 DAYS STAGE NEXT 7 DAYS MAZOMANIE 11.42 04 PM 03/14 3.28 ..NOT AVAILABLE.. BELOW IS THE LATEST PREDICTED PRECIPITATION INFORMATION IN 6 HOUR INCREMENTS FOR THE LISTED SITES. THIS INFORMATION IS UPDATED TWICE DAILY - IN THE MORNING AND EVENING. PRECIPITATION PREDICTION IS FOR 48 HOURS INTO THE FUTURE FROM OCTOBER THROUGH MARCH AND FOR 24 HOURS INTO THE FUTURE FROM APRIL THROUGH SEPTEMBER. MAZOMANIE: 6 AM-NOON THU MAR 14 0.04 MAZOMANIE: NOON-6 PM THU MAR 14 0.09 MAZOMANIE: 6 PM-MIDN THU MAR 14 0.02 MAZOMANIE: MIDN-6 AM FRI MAR 15 0.00 MAZOMANIE: 6 AM-NOON FRI MAR 15 0.00 MAZOMANIE: NOON-6 PM FRI MAR 15 0.00 MAZOMANIE: 6 PM-MIDN FRI MAR 15 0.00 MAZOMANIE: MIDN-6 AM SAT MAR 16 0.00 &&
Weather Alert
...SPRING SNOW MELT IS UNDERWAY AND CAUSING FLOOD CONCERNS... .THE COMBINATION OF RECENT RAIN AND MELTING SNOW IS CAUSING SOME FLOODING CONDITIONS IN SOUTHERN WISCONSIN, PARTICULARLY ON AREA CREEKS, STREAMS AND RIVERS, AND LOW LYING AREAS. SOME ROADS ARE CLOSED AND ADDITIONAL ROAD CLOSURES ARE POSSIBLE, ESPECIALLY IN LOW LYING AREAS. WARM AIR TODAY WILL CONTINUE TO MELT ANY REMAINING SNOW PACK. FROZEN GROUND CONDITIONS WILL RESULT IN NEARLY ALL RECENT RAINFALL RUNNING OFF INSTEAD OF SOAKING INTO SOIL. ...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING... THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN, AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN, GREEN LAKE, IOWA, LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN, DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE, RACINE, WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA. * THROUGH FRIDAY MORNING * RECENT RAINFALL ONTO FROZEN GROUND AND MELTING SNOW WILL RUN OFF INTO DITCHES, STREAMS, AND RIVERS THIS WEEK. * AREAS OF FLOODING ARE LIKELY, INCLUDING LOW LYING AREAS WITH WATER OVER ROADS, AND RISING WATER LEVELS ON MANY RIVERS AND STREAMS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP. &&
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