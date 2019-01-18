Ethan Happ

Wisconsin center Ethan Happ tied his season-low scoring output with 10 points on Monday in the Badgers' loss to the 19th-ranked Terrapins. 

UW has lost three consecutive games to Michigan after a stretch in which it went 17-2 vs. the Wolverines over nine seasons. … In the Badgers’ 83-72 home loss to Michigan last season, the Wolverines jumped out to leads of 15-2 and 35-15 and led by 22 at halftime. … UW is 6-8 vs. Top 10 opponents under Greg Gard, with four wins over teams ranked in the top 5. … Ethan Happ’s 10 points vs. Maryland matched a season low, but he extended his streak of double-digit scoring games to 41.

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