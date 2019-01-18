Jon Teske

Michigan center Jon Teske had 17 points and 11 rebounds in the Wolverines' 80-60 win over Northwestern on Sunday.

Jon Teske has posted double-doubles in back-to-back games, including 17 points and 11 rebounds in an 80-60 win over Northwestern on Sunday. … Michigan has won 31 of its last 32 games, a run that began with its win in Madison on Feb. 11, 2018. The Wolverines’ only defeat in that span came to Villanova in the NCAA title game. … Zavier Simpson has a 3.5 assist-to-turnover ratio. … Charles Matthews (62.7), Teske (58.8) and Simpson (55.6) are all below 65 percent at the free throw line.

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