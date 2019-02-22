UW vs. Northwestern

Wisconsin forward Nate Reuvers defends Northwestern guard Anthony Gaines in the second half of the Badgers' 62-46 win over the Wildcats on Jan. 26 at the Kohl Center. 

The Wildcats have lost seven consecutive games, starting with the defeat in Madison. They’ve scored 56 or fewer points six times during that skid and rank 188th nationally – last among Big Ten teams – in adjusted offensive efficiency. … Northwestern shot 29.6 percent and averaged 0.74 points per possession in the first meeting with UW. No Wildcats reached double figures in scoring. … Opponents are shooting 29.1 percent from 3-point range against Northwestern.

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