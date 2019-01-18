Jordan Poole

Michigan guard Jordan Poole is averaging 13.4 points a game this season for the undefeated Wolverines. 

Coach: John Beilein, 265-143 in 12 seasons at Michigan.

Player to watch: Sophomore Jordan Poole is shooting 44.8 percent from 3-point range in all games. But the former Milwaukee King standout is just 6 of 24 from beyond the arc over the last five Big Ten games after going 5 of 5 in the opener vs. Purdue.

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