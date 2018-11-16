Kohl Center - UW vs. Houston Baptist
Buy Now

The Wisconsin men's basketball team hosts the Houston Baptist Huskies on Saturday night at the Kohl Center in Madison. 

When: 7 p.m. Saturday

Where: Kohl Center

TV: BTN

Radio: 101.5 FM, with Jon Arias and Patrick Herb

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0