...WINTER STORM TO AFFECT SOUTHERN WISCONSIN THIS AFTERNOON INTO
SATURDAY NIGHT...
.SNOW WILL SPREAD INTO SOUTHERN WISCONSIN THIS AFTERNOON INTO THE
EARLY EVENING, AND CONTINUE TONIGHT, THEN TAPER OFF QUICKLY FROM
WEST TO EAST OVER INLAND AREAS SATURDAY MORNING. HOWEVER, DUE TO
LAKE EFFECT SNOWFALL KICKING IN, PERIODS OF SNOW SHOWERS ARE
EXPECTED ACROSS FAR SOUTHEAST WISCONSIN SATURDAY AFTERNOON AND
SATURDAY NIGHT.
SNOW AMOUNTS OF 3 TO 8 INCHES ARE EXPECTED ACROSS MUCH OF SOUTH
CENTRAL, EAST CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN, WITH HIGHEST
AMOUNTS FARTHER SOUTH. MILWAUKEE, RACINE AND KENOSHA COUNTIES
COULD SEE 6 TO 9 INCHES RIGHT NEAR THE LAKESHORE DUE TO THE LAKE
EFFECT. BRISK NORTHEAST WINDS OF 15 TO 25 MPH WILL CAUSE AREAS OF
BLOWING AND DRIFTING SNOW.
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
6 AM CST SATURDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 7
INCHES EXPECTED.
* WHERE...IOWA AND DANE COUNTIES.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM CST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT TONIGHT DUE TO
SNOW COVERED AND SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&