Ryan Taylor

Northwestern guard Ryan Taylor is averaging 10.8 points a game while shooting 33.5 percent from behind the arc this season. 

Coach: Chris Collins, 100-91 in his sixth season at Northwestern.

Player to watch: Senior guard Ryan Taylor, a graduate transfer from Evansville, is 8 of 32 from 3-point range over the last eight games. He’s down to 33.5 percent from beyond the arc on the season.

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