D'Cota Dixon

Three-year starter D’Cota Dixon (above), UW’s only defensive back who entered last season with much meaningful playing experience, won’t be easy to replace on or off the field.

Madison Edgewood walk-on Evan Bondoc also departed after starting two games and forcing three turnovers as a senior.

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