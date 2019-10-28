Vince Biegel Dolphins

Despite the Dolphins wasting a golden opportunity to pick up their first win of the season, linebacker Vince Biegel (above right) turned in a solid performance Monday night in Miami's 27-14 loss to the Steelers at Heinz Field in Pittsburgh.

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Biegel had four solo tackles and five assisted tackles as the Dolphins fell to 0-7 on the season despite jumping out to a 14-0 lead in the first quarter.

In five appearances this season, Biegel has five solo tackles, eight assists and two sacks. 

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