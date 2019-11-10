...SNOW TONIGHT THROUGH THE MONDAY MORNING COMMUTE...
.SNOW CONTINUE TO OVERSPREAD SOUTHERN WISCONSIN THIS EVENING AND
CONTINUE THROUGH THE MONDAY MORNING COMMUTE. BY THE TIME MOST OF
US ARE HEADING TO WORK AND SCHOOL MONDAY MORNING, THERE SHOULD BE
ABOUT 3 TO 4 INCHES OF SNOW ACROSS SOUTHERN WISCONSIN, MOST OF IT
SOUTH OF THE I-94 CORRIDOR. THE HIGHEST AMOUNTS WILL BE ALONG THE
WISCONSIN, ILLINOIS BORDER. AIR TEMPERATURES WILL DROP INTO THE
LOWER 20S BY SUNRISE WITH PAVEMENT TEMPERATURES NOW COLD ENOUGH TO
SUPPORT ACCUMULATION. THIS WILL BE A DRIER SNOW, NOT WET AND
HEAVY. THE SNOW WILL TAPER OFF QUICKLY FROM WEST TO EAST BY MID
MORNING ON MONDAY WITH THE AFTERNOON LOOKING DRY, BUT WITH A BRISK
NORTHERLY WIND. SOME DRIFTING SNOW IS EXPECTED.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CST
MONDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4
INCHES. HIGHER AMOUNTS TOWARD THE WISCONSIN, ILLINOIS BORDER.
* WHERE...DANE, JEFFERSON, LAFAYETTE, GREEN AND ROCK COUNTIES.
* WHEN...UNTIL NOON CST MONDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS WILL BE A DRIER SNOW, NOT WET AND
HEAVY. BRISK NORTHERLY WINDS ARE EXPECTED MONDAY AFTERNOON,
RESULTING IN SOME DRIFTING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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