Prep boys volleyball photo: Memorial vs. Edgewood

Madison Memorial's Ethan Moll-Hind (6) puts a shot past Edgewood in the second round of a boys volleyball Madison City Tournament match at Madison Memorial High School in Madison, Wis., Thursday, Aug. 30, 2018. AMBER ARNOLD, STATE JOURNAL

 AMBER ARNOLD, STATE JOURNAL

The Middleton boys volleyball team moved up to fifth in the Wisconsin Boys Volleyball Coaches Association weekly state rankings.

Middleton was ranked sixth last week.

Kimberly remained No. 1.

BOYS VOLLEYBALL

WISCONSIN BOYS VOLLEYBALL COACHES ASSOCIATION

WEEKLY STATE RANKINGS

(First-place votes in parentheses)

Rank, school*Pts*LW

1, Kimberly (25)*250*1

2, Germantown*211*2

3, Milwaukee Marquette*203*4

4, Waukesha Catholic Memorial*177*3

5, Middleton*134*6

6, Waukesha West*117*7

7, Appleton North*114*5

8, Brookfield East*66*8

9, Wauwatosa East*48*10

10, Racine Horlick*15*11

Others receiving votes: Kaukauna 13; Kenosha Indian Trail 8; Wales Kettle Moraine 5; Westosha Central 4; Milwaukee Pius XI 3; Burlington 2; Appleton East 2; Franklin 1.

Bucky!

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Jon Masson covers high school sports for the Wisconsin State Journal. He has covered a variety of sports — including the Green Bay Packers and Wisconsin men's and women's basketball and volleyball — since he first came to the State Journal in 1999.

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