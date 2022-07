Meet the State Journal's 2022 girls track and field All-Area team

Wisconsin State Journal 2022 All-Area girls track and field team

Athlete of the year

Amber Grosse, sr., Madison Edgewood – Grosse finished first in the WIAA Division 2 300-meter hurdles and was part of the Crusaders’ victorious 800 relay at the WIAA state track and field meet in June at UW-La Crosse. The relay, which repeated as state champion, this year included senior Brookelle Ternus, sophomore Gillian Koning, Grosse and senior Nikita Lebbie. Grosse, a UW-La Crosse commit, also finished sixth in the long jump and seventh in the 100 hurdles at the state meet, and had a hand in all 25 of Edgewood’s points. The Crusaders placed fifth as a team in Division 2.

Coach of the year

Jay Schweitzer, Middleton — Middleton finished fourth at the WIAA Division 1 state track and field meet in June at UW-La Crosse. The Cardinals totaled 29 points (West De Pere was first with 60.333) and wound up with the best finish among area teams in any division.

First team

100-meter dash — Abby Groleau, sr., Stoughton, 12.34 seconds (third in Division 1 at the state meet).

200 — Abby Groleau, sr., Stoughton, :25.12 (third in Division 1).

400 — Jocelyn Pickhardt, sr., DeForest, :58.88 (fifth in Division 1).

800 — Rylee Coleman, sr., Janesville Craig, 2 minutes, 14.03 seconds, (second in Division 1 behind Stevens Point senior Roisin Willis, whose 2:00.03 was a state and national high school record).

1,600 — Mackenzie Babcock, fr., Monona Grove, 4:56.76 (first in Division 1).

3,200 — Zaira Malloy-Salgado, jr., Middleton, 10:32.25 (first in Division 1).

100-meter hurdles — Ana Ashworth, sr., Madison Memorial, :14.99 (third in Division 1).

300 hurdles — Anna Szepieniec, jr., DeForest, :44.74 (second in Division 1), and Amber Grosse, sr., Madison Edgewood, :46.27 (first at the Division 2 state meet).

400 relay — Oregon (top four listed runners: Addie Peters, so.; Cearah Egwuonwu, sr., Anna Johnson, so.; Emma Schell, so.), :50.16 (eighth in Division 1).

800 relay — Madison Edgewood (Brookelle Ternus, sr.; Gillian Koning, so.; Amber Grosse, sr.; Nikita Lebbie, sr.), 1:45.01 (first in Division 2).

1,600 relay — Verona (Ava Maradiaga, jr.; Nicole Repka, fr.; Annika Rufenacht, so.; Mary Kate Lichty, sr.), 4:04.68 (sixth in Division 1).

3,200 relay — Fort Atkinson (Laurel Miller, sr.; Sophie Chapman, sr.; Mary Worden, fr.; Jada Zorn, sr.), 4:04.68 (first in Division 1).

High jump — Cassie Siegel, jr., Sun Prairie, 5 feet, 2 inches (second in Division 1).

Pole vault — Sarah Hershberger, sr., Madison Memorial, 11-0 (11th in Division 1).

Long jump — Amber Grosse, sr., Madison Edgewood, 17-4¾ (sixth in Division 2).

Triple jump — Anna Szepieniec, jr., DeForest, 39-0¾ (second in Division 1).

Shot put — Riley Quinn, sr., Watertown, 41-9½ (first in Division 1).

Discus — Riley Quinn, sr., Watertown, 134-5 (first in Division 1).

Honorable mention

100 — Joy Bailey, sr., Verona; Lily Strong, jr., Lodi; Lily Wepking, so., Verona; Steffi Siewert, jr., Deerfield; Alayna West, so., Madison La Follette; Taylor Poulton, sr., Reedsburg.

200 — Lily Strong, jr., Lodi; Alayna West, so., Madison La Follette; Mya Hemling, sr., Lakeside Lutheran; Jaiden Dornaus, jr., Columbus; Esther Ekezie, jr., DeForest; Steffi Siewert. jr., Deerfield; Marley McIntyre, fr., Mount Horeb.

400 — Kylee Grabarski, sr., Waunakee; Mary Kate Lichty, sr., Verona; Delaney Nyenhuis, so., Oregon; Mya Barnes, so., Janesville Parker; Kiersten Dellar, so., Watertown Luther Prep.

800 — Maddie Ruszkiewicz, sr., Middleton; Gabriela Lues, jr., Madison La Follette; Hannah Hallick, so., Madison Country Day/Madison Abundant Life Christian/St. Ambrose; Mila Westra, so., Beaver Dam; McKenzie Gruner, sr., Baraboo; Maya Pearcy, jr., Columbus.

1,600 — Lauren Pansegrau, sr., Middleton; Zaira Malloy-Salgado, jr., Middleton; Annika Cutforth, sr., Madison Memorial; Hannah Hallick, so., Madison Country Day/Madison Abundant Life/St. Ambrose, Jada Zorn, sr., Fort Atkinson; Izzy Bloom, fr., Madison Edgewood; Ella Whinney, sr., Madison Country Day/Madison Abundant Life/St. Ambrose.

3,200 — Annika Cutforth, sr., Madison Memorial; Lauren Pansegrau, sr., Middleton; Dasha Vorontsov, jr., Oregon; Mary Worden, fr., Fort Atkinson; Ella Whinney, sr., Madison Country Day/Madison Abundant Life/St. Ambrose; Mara Talabac, Milton; Norah Lee, sr., Lodi; Rosemary Gallagher, so., Evansville.

100-meter hurdles — Anna Szepieniec, jr., DeForest; Madeline Hogan, jr., Monona Grove; Anna Johnson, so., Oregon; Kyla Saleh, jr., Waunakee; Alexandra Atwell, jr., Belleville/New Glarus (Sugar River); Amber Grosse, sr., Madison Edgewood; Brianna Ament, fr., Deerfield.

300 hurdles — Madeline Hogan, jr., Monona Grove; Stacey Kipkoskei, so., DeForest; Aubrey Deprey, sr., Sun Prairie; Gillian Koning, so., Madison Edgewood.

400 relay — Stoughton; Belleville/New Glarus (Sugar River); Madison Memorial; Madison Edgewood; Reedsburg; Mount Horeb.

800 relay — Verona; Madison Memorial; Janesville Parker; Belleville/New Glarus (Sugar River); Monroe.

1,600 relay — DeForest; Monroe; Watertown Luther Prep; Fort Atkinson; Oregon.

3,200 relay — Middleton; Waunakee; Monona Grove; Janesville Craig; Watertown Luther Prep; Madison Edgewood; Verona.

High jump — Madeline Hogan, jr., Monona Grove; Claire Ammeraal, sr., Madison La Follette; Macy Woodward, sr., Columbus; Emerson Myers, so., Madison Memorial; Ally Barth, sr., Madison Edgewood; Kyla Saleh, jr., Waunakee; Samantha Cook, so., Waunakee.

Pole vault — Julia Ackley, fr., McFarland; Lilian Reiner, so., Madison East; Amber Schoville, sr., Janesville Parker; Natalia Figueroa, sr., Sun Prairie; Lilly Callahan, jr., Lodi; Mila Westra, so., Beaver Dam.

Long jump — Steffi Siewert, jr., Deerfield; Abigail Toepfer, sr., Lake Mills; Audrey Seefeld, so., Sun Prairie; Caitlin Skellenger, sr., Lodi; Adyn Theriault, sr., Fort Atkinson; Estella Brees, so., Portage; Hailey Campbell, jr., Reedsburg; Sykora Stanek, jr., Reedsburg.

Triple jump — Emerson Myers, so., Madison Memorial; Lauren Coppes, jr., Monroe; Caitlin Skellenger, sr., Lodi; Ava Foley, sr., Belleville/New Glarus (Sugar River); Halle Hahn, sr., Reedsburg; Sammy Nyffenegger, so., Lodi.

Shot put — Ella Puls, sr., Lodi; Jessa Alderman, sr., Janesville Craig; Megan Doherty, fr., Watertown; Kylee Doherty, sr., Wisconsin Heights/Barneveld; Olivia Morgan, jr., Madison Memorial; Madilyn Vander Sanden, jr., Middleton; Kylie Wittnebel, jr., Beaver Dam; Ally Saleh, jr., Waunakee; Madyson Lo, so., Edgerton.