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Prep softball photo: Wisconsin Dells coach Dale Gray

Wisconsin Dells senior shortstop Katie Kalcik rounds third base and sprints past head coach Dale Gray en route to a grand slam during a 2016 game. Later this month, Gray will be inducted into the Wisconsin Fastpitch Softball Coaches Association Hall of Fame.

 SEAN DAVIS -- Capital Newspapers archives

Dale Gray, coach of the Wisconsin Dells softball program for the last 30 years, has been named to the Wisconsin Fastpitch Softball Coaches Association Hall of Fame.

Gray has a 347-290 record and coached the Chiefs to the 1995 WIAA Division 2 state championship and a 1997 state tournament appearance. His teams have won five South Central Conference championships and eight WIAA regional titles.

Also being inducted at a ceremony set for Feb. 23 at Chula Vista Resort in Wisconsin Dells are Jerry Cognetta of Elmwood; Ken Franke of Kewaskum, Mayville and Dodgeland; Jim Kivisto of Hurley; and Sandy Waltzer of Antigo.

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Wisconsin State Journal prep sports editor Art Kabelowsky has traversed the state to cover sports while working for daily papers in Fort Atkinson, Racine, La Crosse, Milwaukee and Baraboo.

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