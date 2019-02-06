...FREEZING RAIN WITH A WINTRY MIX TONIGHT AND THURSDAY...
.ANOTHER ROUND OF FREEZING RAIN, SLEET, AND SNOW WILL SPREAD INTO
SOUTHERN WISCONSIN TONIGHT AND EXIT THE REGION THURSDAY EVENING.
HIGHEST ICE AND SNOW ACCUMULATIONS ARE EXPECTED ALONG AND NORTH
OF A LINE FROM MONROE TO MADISON TO FOND DU LAC.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS
EVENING TO 6 PM CST THURSDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM CST THIS MORNING...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED TONIGHT INTO THURSDAY.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES AND ICE
ACCUMULATIONS OF TWO TENTHS TO THREE TENTHS OF AN INCH EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...WINTER WEATHER ADVISORY FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 PM
CST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...POWER OUTAGES AND TREE DAMAGE ARE POSSIBLE
DUE TO THE ICE. TRAVEL COULD BE NEARLY IMPOSSIBLE. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE THURSDAY MORNING AND EVENING
COMMUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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