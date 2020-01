Madison area prep results from Tuesday, Jan. 28, 2020

200 medley relay — ME (Moen, teDuits, Senke, Petersen), 1:41.55. 200 freestyle — Frucht, ME, 1:49.09. 200 individual medley — Senke, ME, 2:06.97. 50 freestyle — Korb, ME, 23.42. 100 butterfly — teDuits, ME, 53.83. 100 freestyle — Korb, ME, 52.11. 500 freestyle — Frucht, ME, 5:00.47. 200 freestyle relay — ME (Senke, Petersen, Korb, Frucht), 1:33.41. 100 backstroke — Senke, ME, 55.51. 100 breaststroke — teDuits, ME, 1:00.11. 400 freestyle relay — ME (Frucht, Korb, Moen, teDuits), 3:27.63.