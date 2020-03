Madison area prep results from Saturday, March 7, 2020

138: Johnson, GET, dec. Krol, 7-3. 145: Alexander, W, mdec Blaken, 11-2 152: Bruecker, W, mdec Slattery, 12-2. 160: Anderson, GET, dec. Rice, 7-1. 170: Durocher, W, dec. H. Andersen, 5-2. 182: Maitland, W, dec. Summers, 2-0. 195: Burns, GET, mdec Koel, W, 14-4. 220: Klister, W, pinned Gappa, 0:57. 285: Daffinson, GET, pinned Garvey, 0:12. 106: Johnson, GET, dec. Krueger, 12-5. 113: Alexander, W, pinned Koss, 3:58. 120: Verbeten, W, tfall T. Andersen, 18-3. 126: Koltz, W, mdec Linberg, 14-1. 132: Rietz, W, dec. Mason, 6-0.

132: Rogge, PdC, pinned Mason, 1:09. 138: Johnson, GET, pinned Wall, 5:54. 145: Blaken, GET, pinned Brewer, 2:37. 152: Slattery, GET, pinned Fisher, 3:05. 160: T. Saint, PdC, mdec. J. Anderson, GET, 14-3. 170: B. Saint, PdC, tfall Andersen, GET, 18-3. 182: Summers, GET, mdec Riter, 17-4. 195: Hannah, PdC, pinned Vaater, 0:37. 220: Burns, GET, dec. Wall, 9-4. 285: Daffinson, GET, dec. Osterkamp, 4-0. 106: Koenig, PdC, pinned Koss, GET, 2:45. 113: Hiles, GET, dec. Koenig, 10-7. 120: Andersen, GET, dec. Cejka, 11-7. 126: PdC won forfeit.