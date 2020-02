Madison area prep results from Saturday, Feb. 8, 2020

Boys swimming

200-yard medley relay — 1, Madison Edgewood (Moen, teDuits, Senke, Korb), 1:38.60; 2, Monona Grove (Tejeda, Nelson, Jondle, Elfers), 1:44.86; 3, Watertown (Jaworski, Williams, Heier, McCloskey), 1:50.53; 4, Oregon (Anderson, Stevenson, Braatz, Konopacki), 1:51.52; 5, Milton (Bailey, Axe, Witt, Woodcock), 1:53.59; 6, Madison Edgewood (Petersen, Lira, Leuthner, Canto Moliner), 1:54.07. 200 freestyle — 1, Frucht, ME, 1:48.57; 2, Schmidt, S, 1:49.85; 3, Clark, S, 1:53.58; 4, Petersen, ME, 1:56.56; 5, Jondle, MG, 1:56.80; 6, Pankratz, Or, 2:02.70. 200 individual medley — 1, teDuits, ME, 1:56.64; 2, Senke, ME, 2:08.55; 3, Jaworski, W, 2:14.10; 4, Gottschalk, FA, 2:17.25; 5, Braatz, Or, 2:19.92; 6, Kuzma, MG, 2:21.01. 50 freestyle — 1, Korb, ME, :23.25; 2, McAllister, MG, :23.57; 3, Scott, MG, :24.07; 4, Bailey, Mil, :24.08; 5, Weber, ME, :24.09; 6, Jarzen, Mil, :24.72. 100 butterfly — 1, teDuits, ME, :51.83; 2, Tejeda, MG, :53.58; 3, Clark, S, :55.16; 4, Anderson, Or, :57.64; 5, McAllister, MG, :57.87; 6, Bailey, Mil, :58.49. 100 freestyle — 1, Moen, ME, :49.31; 2, Elfers, MG, :51.03; 3, Korb, ME, :52.08; 4, Williams, W, :52.18; 5, Witt, Mil, :52.73; 6, Weber, ME, :53.99.