See which players were selected to the Big Eight all-conference football team

Andrew Riley was named coach of the year after leading the Verona football team to the Big Eight championship when the league announced its all-conference team Wednesday.

Riley, in his first season, directed the Wildcats to a 7-0 record in conference action and 8-1 overall for the regular season. Verona finished 8-2 after a WIAA Division 1 first-round playoff loss to Milwaukee Marquette 3-0 last Friday.

The all-conference first-team offense was led by Madison Memorial quarterback Charlie Erlandson and Janesville Craig quarterback Jake Schaffner and a trio of running backs — Middleton’s Bryce Falk, Verona’s Trey Engram and Craig’s Owen Shucha.

Among the first-team defensive selections were defensive ends Drake Badger (Verona), Joe Mueller (Madison Memorial) and Asher Koldziej (Middleton) and inside linebackers Gus Wenning (Middleton), Patrick Greening (Madison Memorial) and Mason Armstrong (Verona).

Madison Memorial senior Nick Esser was named a first-team choice as an outside linebacker and punter.

Big Eight Conference

Coach of the year — Andrew Riley, Verona

Assistant coach of the year — Mike Fuhrmann, Janesville Parker.

OFFENSE

First team

Offensive linemen — Kristian Peterson, 6-1, 290, jr., Middleton; George Greene, 6-2, 285, jr., Janesville Craig; Jackson Mefford, 6-2, 285, sr., Middleton; Christian Cabrera, 6-1, 280, sr., Janesville Parker; Jack Reese, 6-0, 180, sr., Verona; Michael Mahaffey, 6-2, 220, sr., Madison Memorial.

Tight end/fullback — Joe Mueller, 6-2, 215, sr., Madison Memorial.

Quarterbacks — Charlie Erlandson, 5-11, 175, sr., Madison Memorial; Jake Schaffner, 6-2, 185, sr., Janesville Craig.

Offensive backs — Bryce Falk, 6-0, 180, jr., Middleton; Trey Engram, 5-8, 165, sr., Verona; Owen Shucha, 5-8, 185, sr., Janesville Craig.

Wide receivers — J.J. Douglas, 6-4, 210, jr., Janesville Parker; Mekai Ward, 5-7, 160, jr., Madison Memorial; Aiden Tuinstra, 6-2, 185, jr., Madison East.

Kicker — Drew Chorlton, 6-5, 185, sr., Verona.

Second team

Offensive linemen — Keegan Erickson, 6-3, 315, sr., Janesville Parker; Mason Baures, 5-9, 245, sr., Madison Memorial; Ryan Mancilla, 6-1, 242, sr., Verona; Demorian Thompson, 5-11, 290, sr., Madison West; Hudson Cleary, 6-6, 250, jr., Middleton; Michael Comber, 6-6, 265, sr., Verona.

Tight end/fullback — Carter Kadow, 6-8, 240, jr., Middleton.

Quarterbacks — Kaden Kittleson, 6-1, sr., Verona; Gabe Passini, 6-4, 185, jr., Middleton.

Offensive backs — Griffin Davis, 5-8, 160, sr., Janesville Parker; Emmanuel Bingham, 5-9, 165, sr., Madison East; Bryson Cunningham, 6-0, 230, sr., Madison Memorial.

Wide receivers — Cayden Brandenburg, 5-11, 165, jr., Janesville Parker; Malique Jackson, 5-8, 165, sr., Madison La Follette; Owen Cooney, 6-5, 200, sr., Middleton.

Kicker — Owen Halverson, 6-0, 185, sr., Middleton.

DEFENSE

First team

Defensive linemen — Cash Davis, 6-0, 240, sr., Janesville Parker; Dom Frost, 6-1, 305, jr., Middleton; Riquone Burks, 6-4, 290, so., Middleton.

Defensive ends — Drake Badger, 6-3, 215, sr., Verona; Joe Mueller, 6-2, 215, sr., Madison Memorial; Asher Kolodziej, 6-1, 235, jr., Middleton.

Inside linebackers — Gus Wenning, 6-1, 225, jr., Middleton; Patrick Greening, 5-11, 190, sr., Madison Memorial; Mason Armstrong, 6-1, 220, sr., Verona.

Outside linebackers — Nick Esser, 5-10, 175, sr., Madison Memorial; Jack Madigan, 6-1, 181, sr., Middleton.

Defensive backs — Paul Kim, 6-0, 180, jr., Janesville Parker; Henry “Tre” Poteat, 6-1, 165, so., Verona; Rey Cruz Perez, 5-6, 155, jr., Madison Memorial; Thomas D’Onofrio, 6-2, 190, jr., Middleton.

Punter — Nick Esser, 5-10, 175, sr., Madison Memorial.

Second team

Defensive linemen — Isaac Arellano, 6-0, 270, sr., Janesville Craig; Jackson Mankowski, 6-1, 250, sr., Madison La Follette; Mikey Ciarletta, 6-0, 275, sr., Madison Memorial.

Defensive ends — Seth Kasten, 6-2, 230, sr., Janesville Parker; Jackson Mankowski, 6-1, 250, sr., Madison La Follette; Eddie McLevige, 6-3, 180, jr., Janesville Craig.

Inside linebackers — Larry Pender, 5-11, 190, sr., Madison West; Keegan Skrzypchak, 6-2, 200, jr., Janesville Parker; Owen Shucha, 5-8, 185; Janesville Craig.

Outside linebackers — Sam Pilof, 6-2, 210, jr., Middleton; Jaxon White, 5-11, 160, jr., Janesville Craig.

Defensive backs — Hayden Hellenbrand, 5-11, 165, sr., Middleton; Evan Lawton, 5-11, 150, jr., Janesville Craig; Avery Passini, 6-1, 170, sr., Middleton; Garrison Codde, 5-10, 165, jr., Verona.

Punter — Owen Halverson, 6-0, 185, sr., Middleton.

HONORABLE MENTION

Janesville Craig — Carlos Merino-Merritt, 6-0, 230, sr.; Aiden Schenk, 6-1, 205, sr.; Xander Olson, 6-3, 185, jr.; Mark Arndt, 5-11, 190, sr.; Dylan Tyler, 6-1, 180, jr.

Janesville Parker — Deezle Richards, 6-0, 170, sr., Carson Purdy-Hilts, 6-3, 220, sr.; Tre Miller, 5-11, 185, sr.; Antoine Jarrett, 6-2, 170, jr.; Sam Hughes, 6-0, 290, sr.

Madison East — Modou Ndene, 5-9, 250, sr.; Ben Esqueda, 6-2, 225, jr.; Chad Thomas, 6-0, 225, sr.; Eli Tuinstra, 6-4, 245, sr.; Trent Tucker, 6-1, 175, jr.

Madison La Follette — Quinton Lomack, 6-3, 202, jr.; Truman Mankowski, 6-3, 260, so.; Makhi Jackson, 5-9, 185, sr.; J.B. Matthews, 5-11, 160, sr.; Emilio MacLeod, 5-7, 155, sr.

Madison Memorial — Luke Cattapan, 5-9, 150, sr.; Brock Weiler, 5-10, 190, jr.; Marion Moore, 5-9, 160, so.; William Shelton, 6-1, 230, sr.; Ty Aparicio, 5-9, 150, so.

Madison West — Amine Fanny, 6-6, 280, sr.; De’Jion Steele, 6-1, 250, so.; Javon Ross, 6-2, 280, sr; Callum Donovan, 6-1, 155, jr.; Rodney Gavins, 6-2, 170, jr.

Middleton — Garrett Ballweg, 5-10, 180, sr.; Dayton Devine, 5-10, 160; sr.; Kaleb Roessler, 6-2, 270, sr.; Alex Nelson, 6-6, 285, sr.; Tyler Mayhew, 6-0, 210, sr.

Verona —Jordan Franke, 5-11, 200, sr.; Luke Marckesano, 5-6, 145, sr.; Finley Deischer, 6-0, 155, sr.; Amir Ogunmola, 6-0, 197, sr.; Evan Grimme, 5-11, 170, sr.