...HEAVY RAINFALL POSSIBLE TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN AND SOUTHEAST WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
COLUMBIA, DANE, GREEN, IOWA, LAFAYETTE, ROCK, AND SAUK. IN
SOUTHEAST WISCONSIN, DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE,
OZAUKEE, RACINE, WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON
* HEAVY RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES IS LIKELY TONIGHT INTO EARLY
SATURDAY MORNING, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* HEAVY RAINFALL ON TOP OF ALREADY SATURATED SOIL WILL BRING THE
POTENTIAL FOR FLASH FLOODING IN THESE AREAS. THE AREAS MOST
PRONE TO FLOODING ARE ALONG AND SOUTH OF A LINE FROM DODGEVILLE
TO MADISON TO PORT WASHINGTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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