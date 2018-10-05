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Waunakee baseball
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Members of the Waunakee baseball team celebrate their 11-innning, 3-1 WIAA Division 1 state semifinal win over Green Bay Preble at Fox Cities Stadium in Grand Chute on June 12, 2018.

 JOHN HART, STATE JOURNAL

Waunakee junior Will Ross announced via Twitter that he has orally committed to play baseball at Saint Louis University.

Ross primarily is an outfielder. He also can play infield.

He was on the Waunakee baseball team that won the WIAA Division 1 state title last June. He is a running back for the Warriors’ football team, which leads the Badger North Conference and is ranked second in The Associated Press Large Division poll. 

Ross tweeted: “Excited to announce that I will be continuing my baseball and academic career at Saint Louis University.”

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Jon Masson covers high school sports for the Wisconsin State Journal. He has covered a variety of sports — including the Green Bay Packers and Wisconsin men's and women's basketball and volleyball — since he first came to the State Journal in 1999.

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