Aaron Rodgers, Ted Thompson 2005 after draft, AP photo

Aaron Rodgers holds up his Packers jersey with general manager Ted Thompson shortly after being drafted in 2005.

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As Aaron Rodgers signs the richest contract in NFL history, here's a look back at how he fell to Green Bay Packers in the 2005 NFL draft.

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