THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR...
A DAM FLOODGATE RELEASE IN...
NORTHEASTERN DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
* UNTIL 430 PM CDT SUNDAY.
* MADISON CITY OFFICIALS CONTINUE TO REPORT MULTIPLE ROAD CLOSURES
IN THE VICINITY OF WHERE THE YAHARA RIVER CUTS THROUGH THE ISTHMUS
ON THE EAST SIDE OF MADISON. THIS IS DUE TO FLOODING RESULTING
FROM WATER BEING RELEASED FROM LAKE MENDOTA VIA THE TENNEY DAM.
FLOOD WATERS ARE AFFECTING SOME ROADS EAST OF BLAIR STREET,
INCLUDING EAST JOHNSON STREET. EAST WASHINGTON AVENUE HAS LANE
RESTRICTIONS DUE TO WATER ON THE PAVEMENT. PLEASE VISIT THE CITY OF
MADISON'S WEBSITE FOR ADDITIONAL INFORMATION.
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1.5 TO 2 INCHES ARE EXPECTED FRIDAY
TO SUNDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES. DO NOT DRIVE AROUND BARRICADES.
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