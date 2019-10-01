UW midfielder Emma Jaskaniec was named Co-Freshman of the Week, the Big Ten Conference announced.

The Menomonee Falls native scored her first collegiate goal in No. 19 UW's 1-0 win over visiting Penn State on Sunday.

Jaskaniec shared the award with Northwestern defender Danika Austin.

Bucky!

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