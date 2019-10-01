...MORE HEAVY RAIN AND FLOODING TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN, GREEN LAKE, IOWA,
LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN,
DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE, RACINE,
WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* THROUGH WEDNESDAY MORNING
* RAIN AND THUNDERSTORMS MOVE IN TONIGHT WITH THE POSSIBILITY OF
TRAINING WITH HIGH RAIN RATES LEADING TO AN ADDITIONAL 1 TO 3
INCHES. LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE.
* RISES ON RIVERS AND STREAMS ARE EXPECTED. SOME ROADWAYS MAY
BECOME FLOODED AND POTENTIALLY HAZARDOUS FOR TRAVEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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