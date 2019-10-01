The University of Wisconsin men's golf team finished in ninth place Tuesday at the Bearcat Invitational in Cincinnati.

The Badgers shot 20-over-par 872 over three rounds at Coldstream Country Club.

Freshman Sebastian Iqbal led UW at 4-over 217, tying for 29th place.

Junior Sam Anderson (219), freshman Coalter Smith (220) and juniors Nick Robinson (221) and Griffin Barela (221) rounded out the Badgers' scoring.

Louisville won at 37-under 815.

Bucky!

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