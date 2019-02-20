...SNOW THEN WINTRY MIX TODAY...
.SNOW WILL CONTINUE TO SPREAD IN FROM THE SOUTHWEST THIS MORNING.
A QUICK 1 TO 3 INCHES ARE EXPECTED IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
WITH SLIGHTLY LOWER AMOUNTS IN SOUTHEAST WISCONSIN. THIS WILL
IMPACT THE MORNING COMMUTE.
SNOW WILL BECOME MIXED WITH OR CHANGE OVER TO FREEZING RAIN
ACROSS SOUTHEAST AND PARTS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN LATE
THIS MORNING, LINGERING IN THE AFTERNOON. LIGHT ICE ACCUMULATIONS
ARE EXPECTED. SLEET WILL BE POSSIBLE FOR A TIME AS WELL.
MAINLY SNOW WILL LINGER TOWARD THE DELLS. THE SNOW AND WINTRY MIX
WILL EXIT TO THE NORTH FROM LATE AFTERNOON TO EVENING.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...SNOW AND MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES ARE EXPECTED WEST OF A LINE FROM
MADISON TO MONROE, AND 2 TO 4 INCHES ELSEWHERE. ICE
ACCUMULATIONS OF UP TO 0.15 INCHES ARE POSSIBLE FOR AREAS WITH
THE LIGHTER SNOWFALL AMOUNTS. SOME BLOWING SNOW WILL BE POSSIBLE
UNTIL THE TRANSITION TO MIXED PRECIPITATION.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 6 PM THIS EVENING.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE AND
POSSIBLY THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&