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The University of Wisconsin’s Emily Clark and Kristen Campbell earned Western College Hockey Association player of the week honors, the league announced on Tuesday.

Clark was named Forward of the Week after posting a league-high three goals during the two-game sweep of Minnesota Duluth, while Campbell was named Goaltender of the Week after stopping 43 of the 44 shots she faced.

Clark, an alternate captain, scored three minutes into the first period before adding a second-period goal in the 6-1 win on Friday night. On Saturday, Clark scored the second goal in a 3-0 win.

Campbell stopped 19 of 20 shots Friday before posting her NCAA-leading seventh shutout on Saturday.

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