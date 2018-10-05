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State Journal beat writer Jason Galloway answers reader questions ahead of Wisconsin's game against Nebraska. Topics include the Badgers' pass rush, their most underrated player this season, Zander Neuville's season-ending injury and much more.

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Red Zone podcast: Nebraska mailbag

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Jason Galloway is the Wisconsin Badgers football beat writer for the Wisconsin State Journal.

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