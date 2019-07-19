The Zone's Zach Heilprin joins State Journal beat writer Jason Galloway from Big Ten Media Days in Chicago to discuss some of Paul Chryst's comments to local media members Thursday, UW's failure to meet expectations last year, the Badgers' quarterback situation, the Big Ten West race and more.

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Red Zone podcast - Big Ten Media Days

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