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Jordan Dibenedetto-walk-on at uw

Senior Alex Statz tackles Stoughton's Jordan Dibenedetto during the first half of a game at Beryl Newman Stadium in 2017.

 CHRIS FLORES/News Republic

Former Stoughton High standout Jordan DiBenedetto announced via Twitter on Thursday that he'll join the University of Wisconsin football team.

DiBenedetto, who's expected to join as a preferred walk-on, played wide receiver and cornerback for the Vikings as a senior in 2017 and reportedly enrolled at UW as a student last semester.

DiBenedetto also played basketball and ran track and field at Stoughton.

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Jason Galloway is the Wisconsin Badgers football beat writer for the Wisconsin State Journal.

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