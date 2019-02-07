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Ryan Connelly, T.J. Edwards

Wisconsin linebackers Ryan Connelly, left, and T.J. Edwards, right, are two of the eight former Badgers invited to the NFL Combine. Outside linebacker Andrew Van Ginkel, safety D’Cota Dixon, fullback Alec Ingold and offensive linemen Michael Deiter, Beau Benzschawel and David Edwards were also invited to participate. 

 M.P. KING, STATE JOURNAL

Eight former University of Wisconsin football players received invites to this year’s NFL Combine, the most Badgers participants since they also sent eight to Indianapolis in 2012.

The NFL released the full list of 338 prospects Thursday, which includes former UW inside linebackers T.J. Edwards and Ryan Connelly, outside linebacker Andrew Van Ginkel, safety D’Cota Dixon, fullback Alec Ingold and offensive linemen Michael Deiter, Beau Benzschawel and David Edwards.

Deiter, Benzschawel, David Edwards and T.J. Edwards are all currently projected as mid-round selections, while the others will have an opportunity to prove themselves worthy of a draft selection during the combine, which runs Feb. 26-March 4.

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Jason Galloway is the Wisconsin Badgers football beat writer for the Wisconsin State Journal.

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