...COMPLEX WINTER WEATHER EVENT COMING TO AN END...
...WIND CHILL ADVISORY FRIDAY MORNING...
.AREAS OF RAIN, FREEZING RAIN, SLEET, AND LIGHT SNOW WILL DECREASE
IN COVERAGE AND SHIFT NORTHEAST THROUGH THE REMAINDER OF THE
AFTERNOON AND EARLY EVENING. AS ACTIVITY EXITS EXPECT WIND GUSTS
UP TO 40 MPH AND COLDER AIR TO MOVE IN. AS TEMPERATURES FALL
EXPECT FLASH FREEZE CONDITIONS CAUSING SLICKNESS FOR THE EVENING
COMMUTE. WIND CHILLS ARE EXPECTED TO DROP INTO THE NEGATIVE TEENS
AND -20S FRIDAY MORNING. A WIND CHILL ADVISORY IS IN EFFECT FOR
FRIDAY MORNING EXCLUDING MILWAUKEE, KENOSHA, AND RACINE COUNTIES.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO NOON CST FRIDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION IS COMING TO AN END. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS LESS THAN AN INCH AND VERY LITTLE ADDITIONAL ICE
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED. ICY CONDITIONS COULD REDEVELOP LATE
AFTERNOON AND EARLY THIS EVENING AS COLD AIR FREEZES WET ROADS.
VERY COLD WIND CHILLS EXPECTED FRIDAY MORNING. WIND CHILLS AS
LOW AS 25 BELOW ZERO EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, FROM 3 AM TO NOON CST
FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE. THE COLD
WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE
AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW, SLEET
AND ICE WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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