Try 1 month for 99¢
Hornibrook-South Florida game moved to Friday

Wisconsin Badgers quarterback Alex Hornibrook (12) looking to pass in the 3rd quarter. The Wisconsin Badgers hosted Western Kentucky Hilltoppers Friday Aug. 31, 2018 in the season opener at Camp Randall Stadium in Madison. STEVE APPS, STATE JOURNAL

 STEVE APPS STATE JOURNAL

For the third year in a row, the University of Wisconsin football team will open its season on a Friday.

The Badgers announced Thursday that their game at South Florida, originally scheduled for Aug. 31, will be played Friday, Aug. 30, at Raymond James Stadium in Tampa.

UW opened the last two seasons with Friday night games at Camp Randall Stadium — wins against Western Kentucky in 2018 and Utah State in 2017. A kickoff time for this year's game at South Florida has yet to be determined.

The Badgers fell short of lofty expectations last year to finish 8-5. South Florida began the 2018 season 7-0 before losing its final six games.

0
0
0
0
0

Tags

Jason Galloway is the Wisconsin Badgers football beat writer for the Wisconsin State Journal.

View comments