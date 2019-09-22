The University of Wisconsin football team picked up a commitment from class of 2021 offensive lineman Riley Mahlman on Sunday.

Mahlman, a 6-foot-8, 270-pounder from Lakeville, Minnesota, is the second recruit the Badgers secured this weekend. Preston Zachman, a 6-foot-2, 205-pound linebacker from Catawissa, Penn., announced his oral commitment on Saturday.

Mahlman is a four-star recruit at tackle, and is the No. 1 ranked player in Minnesota according to 247sports.com.

“Over the last couple of days something became clear, I would love to be a Badger,” Mahlman wrote in a message on Twitter.

Bucky!

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