At his weekly news conference University of Wisconsin football coach Paul Chryst previews the Badgers' nonconference game Saturday vs. Kent State.

The University of Wisconsin football team’s game against Michigan State will kick off at 2:30 p.m. Saturday, Oct. 12, at Camp Randall Stadium.

The eighth-ranked Badgers (4-0, 2-0 Big Ten Conference) announced the start time in a tweet on Monday. Television information for the game hasn’t been announced.

The No. 25 Spartans (4-1, 2-0) haven’t played at Camp Randall since 2012, when they won a 16-13 decision in overtime. The teams haven’t seen each other since 2016 when the Badgers cruised to a 30-6 win in East Lansing.

Michigan State leads the all-time series 30-20.

Bucky!

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