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D'Mitrik Trice

Wisconsin guard D'Mitrik Trice finished with 18 points, three rebounds and two assists on Saturday in the Badgers' win over the Northwestern Wildcats. The Badgers returned to the Associated Press Top 25 poll at No. 24 on Monday. 

 STEVE APPS, STATE JOURNAL

After a three-week absence, the University of Wisconsin men’s basketball team is back in the Associated Press Top 25 poll.

The Badgers, riding a three-game winning streak that included wins over Illinois and Northwestern last week, are at No. 24 in this week’s poll.

UW started the season unranked, climbed as high as No. 12, then fell out after back-to-back losses to Western Kentucky and Minnesota.

The Badgers (14-6, 6-3 Big Ten) return to action Tuesday night with a game against Nebraska (13-7, 3-6) at Pinnacle Bank Arena in Lincoln. UW closes the week by hosting No. 21 Maryland (16-5, 7-3) at the Kohl Center on Friday night.

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Jim Polzin covers Wisconsin Badgers men's basketball for the Wisconsin State Journal.

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