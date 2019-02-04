...FREEZING RAIN, SLEET AND SNOW EXPECTED TUESDAY NIGHT...
.A WINTRY MIX WILL QUICKLY OVERSPREAD SOUTHERN WISCONSIN TUESDAY
EVENING, TAPERING OFF OR ENDING BY SUNRISE ON WEDNESDAY.
PRECIPITATION AMOUNTS WON'T BE ESPECIALLY HIGH, BUT IT IS THE
LIKELIHOOD OF FREEZING RAIN AND SLEET THAT RAISES CONCERN FOR A
HAZARDOUS IMPACT TO MOTORISTS TUESDAY NIGHT, POSSIBLY STRETCHING
INTO THE WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
ICE ACCUMULATIONS OF AROUND 1/10 OF AN INCH ARE EXPECTED, MAINLY
EAST AND SOUTH OF MADISON. TEMPERATURES WILL BE IN THE 20S TUESDAY
NIGHT.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM TUESDAY TO 6 AM
CST WEDNESDAY...
* WHAT...A MIXTURE OF FREEZING RAIN, SLEET AND SNOW IS EXPECTED.
SLEET AND SNOW IS THE MAIN CONCERN WEST OF MADISON, WHILE
FREEZING RAIN AND SLEET EXPECTED TO THE EAST AND SOUTH OF
MADISON. THE FREEZING RAIN COULD RESULT IN ICE ACCUMULATIONS OF
AROUND 1/10 OF AN INCH, ESPECIALLY ACROSS FAR SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...FROM 6 PM TUESDAY TO 6 AM CST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE TUESDAY EVENING AND
WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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