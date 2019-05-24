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University of Wisconsin junior Oliver Hoare won his section in the 1,500 in a time of 3:44.60 at the NCAA West preliminary track and field championships on Thursday in Sacramento, California.

Hoare, the reigning NCAA outdoor 1,500 champion, advances to Friday’s final.

The top-12 individual finishers from the regional competition in each event will advance to the NCAA outdoor track and field championships June 5-8 in Austin, Texas.

Junior Haley Lubow (400 hurdles) advanced to compete in Friday’s final.

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