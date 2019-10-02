MILWAUKEE — Vuk Latinovich scored in the 75th minute and Freddy Lorenzen needed to make just two saves to post the shutout as UW-Milwaukee posted a 1-0 victory against the University of Wisconsin men's soccer team Wednesday night.

Dean Cowdroy made made five saves for the Badgers (2-7-1), who saw their winless streak reach six matches.

The Panthers (5-5) had a 10-5 edge in shots in the second half.

Bucky!

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