INDIANAPOLIS — Butler freshman Wilmer Cabrera, Jr. scored 3 minutes, 48 seconds into the second half, the difference in the University of Wisconsin men's soccer team's 1-0 loss in non-conference play Thursday night. 

Senior goalie Dean Cowdroy made two saves for the Badgers (2-3). The Bulldogs (3-1) took 10 of the game's 14 shots.

UW returns home for a 7 p.m. Sunday game against Portland.

Bucky!

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