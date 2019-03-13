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Zach Davies pitching 2017, AP photo

Zach Davies went 17-9 with a 3.90 ERA in 2017.

 JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

San Francisco ace Madison Bumgarner pitched five innings of two-run ball, striking out four and walking none as the Giants beat the Milwaukee Brewers 4-2.

Brandon Belt homered for the Giants, and Gerardo Parra had two hits.

Yasmani Grandal had two hits for Milwaukee. Zach Davies allowed four runs and six hits in 3 2/3 innings.

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