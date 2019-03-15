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Jhoulys Chacin pitches, AP photo

Milwaukee Brewers starting pitcher Jhoulys Chacin throws during the first inning of Milwaukee's 2-1 win over St. Louis on Sunday, Aug. 19, 2018.

 JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS

Jhoulys Chacin has been selected to start the Milwaukee Brewers’ opener against St. Louis on March 28 at Miller Park.

A 31-year-old right-hander, Chacin was 15-8 with a 3.50 ERA in 35 starts last season. He also started openers for Colorado in 2013 and San Diego in 2017.

“Jhoulys earned the honor from what he did last year and he deserves it for sure,” Brewers manager Craig Counsell said Thursday.

Brewers 7, Angels 7

Mike Moustakas, Christian Yelich and Jesus Aguilar homered for the Brewers, who scored two runs in the bottom of the ninth inning to tie the Los Angeles Angels 7-7 in Phoenix.

Freddy Peralta started for Milwaukee and gave up five runs on four hits and three walks while striking out nine in 3⅓ innings.

David Fletcher had three hits and Justin Bour went deep for Los Angeles. Jaime Barria allowed four runs and seven hits in 4 2/3 innings, including two homers.

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