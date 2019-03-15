THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR...
LAFAYETTE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
GREEN LAKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
FOND DU LAC COUNTY IN EAST CENTRAL WISCONSIN...
IOWA COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
MARQUETTE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
WASHINGTON COUNTY IN SOUTHEASTERN WISCONSIN...
JEFFERSON COUNTY IN SOUTHEASTERN WISCONSIN...
SHEBOYGAN COUNTY IN EAST CENTRAL WISCONSIN...
DODGE COUNTY IN SOUTHEASTERN WISCONSIN...
GREEN COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
COLUMBIA COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
ROCK COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
SAUK COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
* UNTIL 345 AM CDT SATURDAY.
* AT 338 AM CDT, LOCAL LAW ENFORCEMENT REPORTED WIDESPREAD ROAD
CLOSURES DUE TO FLOODING IN THE WARNED AREA, DUE TO THE
COMBINATION OF RECENT SNOW MELT, RAINFALL, FROZEN GROUND AND ICE
JAMS.
THE MOST IMPACTED AREAS INCLUDED FOND DU LAC, WHERE FLOODING WAS
OCCURRING ON THE FOND DU LAC RIVER DUE TO AN ICE JAM. OTHER AREAS
MOST IMPACTED FROM FLOODING INCLUDED LODI IN COLUMBIA COUNTY,
DARLINGTON IN LAFAYETTE COUNTY, PRAIRIE DU SAC IN SAUK COUNTY AND
DEFOREST IN DANE COUNTY.
THIS WARNING IS IN EFFECT UNTIL EARLY SATURDAY MORNING, AND THE
FLOODING SITUATION WILL BE ASSESSED AGAIN AT THAT TIME.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
MADISON, JANESVILLE, SHEBOYGAN, FOND DU LAC, BELOIT, WEST BEND, SUN
PRAIRIE, FITCHBURG, WATERTOWN, MIDDLETON, BEAVER DAM, WHITEWATER,
HARTFORD, STOUGHTON, FORT ATKINSON, WAUNAKEE, BARABOO, WAUPUN,
MONROE AND VERONA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL
INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY.
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