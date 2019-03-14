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Keston Hiura homers, AP photo

Brewers' Keston Hiura connects for a three-run home run as Athletics catcher Nick Hundley looks on during a spring training game on Saturday, March 9, 2019 in Mesa, Ariz. 

 ELAINE THOMPSON, ASSOCIATED PRESS

Trevor Bauer struck out 10 in 4 2/3 innings, allowing three runs and four hits in his fourth start to lead a Cleveland Indians split squad to a 9-3 victory against the Milwaukee Brewers in Goodyear, Arizona.

Hanley Ramirez had a two-run single and Jose Ramirez doubled and singled.

Keston Hiura, Milwaukee’s top prospect, hit his third Cactus League home run, a three-run shot off Bauer, and Roberto Perez hit his first of the spring. Chase Anderson gave up four runs, five hits and two walks in four innings.

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