THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR...
A DAM FLOODGATE RELEASE IN...
NORTHEASTERN DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
* UNTIL 430 PM CDT MONDAY.
* AT 130 PM CDT, MADISON CITY OFFICIALS CONTINUE TO REPORT MULTIPLE
ROAD CLOSURES IN THE VICINITY OF WHERE THE YAHARA RIVER CUTS
THROUGH THE ISTHMUS. THIS IS DUE TO FLOODING RESULTING FROM WATER
BEING RELEASED FROM LAKE MENDOTA VIA THE TENNEY DAM.
FLOOD WATERS ARE AFFECTING MADISON'S NEAR EAST SIDE ON THE ISTHMUS
EAST OF BLAIR STREET. MANY ROADS HAVE WATER ON THEM OR ARE CLOSED IN
THAT AREA INCLUDING EAST JOHNSON STREET. EAST WASHINGTON AVENUE HAS
LANE RESTRICTIONS DUE TO WATER ON THE PAVEMENT. PLEASE VISIT THE
CITY OF MADISON'S WEBSITE FOR ADDITIONAL INFORMATION.
ADDITIONAL RAINFALL IS EXPECTED STARTING LATER TODAY, AND MAY RESULT
IN ADDITIONAL FLOODING ACROSS THE AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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