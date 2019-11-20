...DENSE FOG AT TIMES INTO THIS MORNING...
...DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST THIS
MORNING...
A DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST THIS
MORNING.
* TIMING...DENSE FOG WILL OCCUR AT TIMES OVER THE AREA INTO THIS
MORNING, ESPECIALLY SOUTH AND WEST OF MADISON.
* VISIBILITY...AREAS OF ONE QUARTER MILE OR LESS, ESPECIALLY SOUTH
AND WEST OF MADISON.
* IMPACTS...DRIVING COULD BE DIFFICULT AND HAZARDOUS AT TIMES,
DUE TO LOW VISIBILITY. MOTORISTS ARE URGED TO ALLOW EXTRA SPACE
BETWEEN VEHICLES AND TO PREPARE FOR A SLOWER COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE
YOUR HEADLIGHTS AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
&&