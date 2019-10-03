...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
WISCONSIN...
FOX RIVER AT BURLINGTON AFFECTING RACINE COUNTY
TURTLE CREEK NEAR CLINTON AFFECTING ROCK COUNTY
BARABOO RIVER NEAR BARABOO AFFECTING SAUK COUNTY
SOUTH BRANCH ROCK RIVER AT WAUPUN AFFECTING FOND DU LAC COUNTY
ROCK RIVER AT AFTON AFFECTING WINNEBAGO AND ROCK COUNTIES
BLACK EARTH CREEK AT MAZOMANIE AFFECTING DANE COUNTY
EAST BRANCH PECATONICA RIVER NEAR BLANCHARDVILLE AFFECTING
LAFAYETTE COUNTY
FOX RIVER AT WAUKESHA AFFECTING WAUKESHA COUNTY
FOX RIVER NEAR NEW MUNSTER AFFECTING LAKE AND KENOSHA COUNTIES
MILWAUKEE RIVER AT WAUBEKA AFFECTING OZAUKEE COUNTY
MILWAUKEE RIVER AT SAUKVILLE AFFECTING OZAUKEE COUNTY
MILWAUKEE RIVER NEAR CEDARBURG AFFECTING OZAUKEE COUNTY
PECATONICA RIVER AT MARTINTOWN AFFECTING GREEN COUNTY
ROOT RIVER AT FRANKLIN AFFECTING MILWAUKEE COUNTY
ROOT RIVER CANAL AT RAYMOND AFFECTING RACINE COUNTY
SHEBOYGAN RIVER AT SHEBOYGAN AFFECTING SHEBOYGAN COUNTY
SPRING CREEK AT LODI AFFECTING COLUMBIA COUNTY
SUGAR RIVER AT BRODHEAD AFFECTING WINNEBAGO...GREEN AND ROCK
COUNTIES
TURTLE CREEK AT BELOIT AFFECTING ROCK COUNTY
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BLACK EARTH CREEK AT MAZOMANIE.
* AT 3:30 AM THURSDAY THE STAGE WAS 10.7 FEET.
* FLOOD STAGE IS 10.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING...NO FORECAST IS AVAILABLE.
* FORECASTS ARE NOT ISSUED FOR THIS LOCATION. THIS WARNING WILL
REMAIN IN EFFECT UNTIL THE RIVER FALLS BELOW FLOOD STAGE.
&&
RIVER FORECASTS ARE AVAILABLE FOR SOME BUT NOT ALL RIVER GAGING
LOCATIONS. THE 7 DAY RIVER FORECAST TAKES INTO ACCOUNT PAST
PRECIPITATION, SOIL MOISTURE CONDITIONS, AND PREDICTED
PRECIPITATION FOR THE BASIN. PRECIPITATION IS FOR THE NEXT 24 HOURS
IN THE FUTURE FROM APRIL THROUGH SEPTEMBER AND FOR 48 HOURS IN THE
FUTURE FROM OCTOBER THROUGH MARCH.
(STAGES IN FT.) BANK- LATEST FORECAST STAGES
- FLOOD FULL OBSERVED ...FOR 6 PM...
LOCATION STAGE STAGE STAGE/TIME FRI SAT SUN MON
MAZOMANIE 10.0 8.0 10.75 03 AM 10/03 NOT A FORECAST PT
- HIGHEST 24 HOUR CHANGE
- OBSERVED IN RIVER STAGE
- STAGE IN (FT.) UP TO HIGHEST STAGE
- THE LAST LATEST OBSERVED FORECAST IN
- 7 DAYS STAGE NEXT 7 DAYS
MAZOMANIE 10.95 05 PM 10/02 0.60 ..NOT AVAILABLE..
BELOW IS PREDICTED PRECIPITATION INFORMATION IN 6 HOUR INCREMENTS
FOR THE LISTED SITES. THIS INFORMATION IS UPDATED TWICE DAILY-MORNING
AND EVENING. PRECIPITATION PREDICTION IS FOR 48 HOURS INTO THE FUTURE
FROM OCTOBER THROUGH MARCH AND FOR 24 HOURS INTO THE FUTURE FROM
APRIL THROUGH SEPTEMBER.
MAZOMANIE: 6 PM-MIDN THU OCT 03 0.06
MAZOMANIE: MIDN-6 AM FRI OCT 04 0.09
MAZOMANIE: 6 AM-NOON FRI OCT 04 0.00
MAZOMANIE: NOON-6 PM FRI OCT 04 0.00
MAZOMANIE: 6 PM-MIDN FRI OCT 04 0.00
MAZOMANIE: MIDN-6 AM SAT OCT 05 0.00
MAZOMANIE: 6 AM-NOON SAT OCT 05 0.00
MAZOMANIE: NOON-6 PM SAT OCT 05 0.00
&&