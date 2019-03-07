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Margot Sanger-Katz of The New York Times, Joanne Kenen of Politico and Kimberly Leonard of the Washington Examiner join KHN’s Julie Rovner to discuss the resignation of Food and Drug Administration Commissioner Scott Gottlieb, the latest on federal and state efforts to shore up the Affordable Care Act; and how public health officials plan to persuade parents who are reluctant to vaccinate their kids. Plus, for extra credit, the panelists recommend their favorite health policy stories of the week.

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