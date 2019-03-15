...A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 345 AM CDT SATURDAY FOR
LAFAYETTE...GREEN LAKE...FOND DU LAC...IOWA...MARQUETTE...
WASHINGTON...JEFFERSON...SHEBOYGAN...DODGE...GREEN...COLUMBIA...
ROCK...SAUK AND DANE COUNTIES...
* THERE ARE WIDESPREAD ROAD CLOSURES DUE TO FLOODING IN THE WARNED
AREA, DUE TO THE COMBINATION OF RECENT SNOW MELT, RAINFALL,
FROZEN GROUND AND ICE JAMS. RIVERS CONTINUE TO RISE.
FLOODED AREAS INCLUDE FOND DU LAC, WHERE FLOODING WAS OCCURRING ON
THE FOND DU LAC RIVER DUE TO AN ICE JAM. ANOTHER ICE JAM IS OCCURING
ON THE MILWAUKEE RIVER IN WAUBEKA. OTHER AREAS IMPACTED FROM
FLOODING INCLUDED COLUMBUS IN DODGE COUNTY, LODI IN COLUMBIA COUNTY,
DARLINGTON IN LAFAYETTE COUNTY, PRAIRIE DU SAC IN SAUK COUNTY AND
DEFOREST IN DANE COUNTY.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
MADISON, JANESVILLE, SHEBOYGAN, FOND DU LAC, BELOIT, WEST BEND, SUN
PRAIRIE, FITCHBURG, WATERTOWN, MIDDLETON, BEAVER DAM, WHITEWATER,
HARTFORD, STOUGHTON, FORT ATKINSON, WAUNAKEE, BARABOO, WAUPUN, MONROE
AND VERONA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL
INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY.
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