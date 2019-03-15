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Stephanie Armour of The Wall Street Journal, Alice Ollstein of Politico and Rebecca Adams of CQ Roll Call join KHN’s Julie Rovner to discuss the suggested cuts to health programs in President Donald Trump’s budget proposal, the latest on lawsuits challenging work requirements for Medicaid enrollees and the FDA’s crackdown on e-cigarettes. Plus, for extra credit, the panelists recommend their favorite health policy stories of the week.

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