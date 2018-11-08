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In this episode of KHN’s “What the Health?” Julie Rovner of Kaiser Health News, Margot Sanger-Katz of The New York Times, Rebecca Adams of CQ Roll Call and Joanne Kenen of Politico discuss the Trump administration’s new birth control coverage rules and the potential impact of the midterm election results on health policy.

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