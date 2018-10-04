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In this episode of KHN’s “What the Health?” Julie Rovner of Kaiser Health News, Rebecca Adams of CQ Roll Call, Margot Sanger-Katz of The New York Times and Kimberly Leonard of the Washington Examiner discuss final action on bills in Congress to address the opioid epidemic and fund federal health agencies. They also look at new efforts by the Food and Drug Administration to crack down on teen nicotine use.

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