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As drugmakers hike prices, interest to rein them in grows on Capitol Hill. Next week marks the anniversary of Roe v. Wade, the Supreme Court’s abortion decision, and both the House, whose leaders back abortion rights, and the Senate, controlled by abortion foes, are holding statement votes. And the government shutdown is still affecting health programs. Joanne Kenen of Politico, Margot Sanger-Katz of The New York Times and Alice Ollstein of Politico join KHN’s Julie Rovner to discuss these issues.

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