...HEAVY RAIN AND FLOODING ARE POSSIBLE ACROSS CENTRAL AND
SOUTHERN WISCONSIN...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT THIS MORNING
THROUGH WEDNESDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN, GREEN LAKE, IOWA,
LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN,
DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE, RACINE,
WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH WEDNESDAY MORNING
* POTENTIAL FOR TRAINING OF SHOWERS AND STORMS WITH HIGH RAIN
RATES LEADING TO RAINFALL AMOUNTS BETWEEN 2 TO 3 INCHES.
LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE.
* RISES ON RIVERS AND STREAMS ARE EXPECTED. SOME ROADWAYS MAY
BECOME FLOODED AND POTENTIALLY HAZARDOUS FOR TRAVEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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